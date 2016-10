ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Das Rätsel von Azincourt GB 2015 Stereo 16:9 Merken Seit Jahrhunderten werden die englischen Ritter, die einst aus der legendären Schlacht von Azincourt heimkehrten, mit Denkmälern verehrt. Die Überlebenden fanden sich wieder in die Gesellschaft ein und gründeten auf dem Mythos des Sieges von Azincourt die Macht des Herrscherhauses Plantagenet. Viele ihrer Gräber weisen die gleichen Inschriften auf und wie Henry V. tragen die Toten Schwert und Rüstung. Die Archäologen begeben sich auf eine detektivische Reise in die Vergangenheit und tauchen zwischen den Kirchen und Kathedralen Englands in das verborgene Machtgefüge des Mittelalters ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12