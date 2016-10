ZDFinfo 18:45 bis 19:30 Dokumentation Britanniens Burgen: Ruinen der Romantik GB 2014 2016-10-15 02:50 Stereo 16:9 Live TV Merken Nach dem Mittelalter wandelt sich die Rolle der Burgen in Großbritannien. Sie müssen nun einer neuen Bedrohung standhalten, dem Angriff durch Kanonenfeuer. Die Burgen mussten zu ihrer Verteidigung angepasst und selbst mit Feuerwaffen ausgestattet werden. So überlebten sie bis in die Tudor-Ära, bevor sie von Bollwerken strategischer Macht zu Symbolen für Reichtum und Adel wurden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sam Willis Originaltitel: Castles: Britain?s Fortified History