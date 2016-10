ZDFinfo 15:05 bis 15:45 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Die Schlacht von Aljubarrota GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Jahr 1385 kämpfen die Portugiesen an der Seite ihrer englischen Verbündeten gegen die Kastilier, die von Frankreich unterstützt werden. Nahe der Ortschaft Aljubarrota entscheiden die Portugiesen unter der sengenden Sommersonne die Schlacht triumphal für sich. Der Archäologe Tim Sutherland und der Sondengänger Simon Richardson sind fasziniert von den bei Ausgrabungen entdeckten Funden. Ein komplexes Verteidigungssystem aus mehr als 800 Gruben und Gräben macht Aljubarrota zu einem Ort, an dem sich die kriegerischen Auseinandersetzungen während des Hundertjährigen Krieges studieren lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12