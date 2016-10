ZDFinfo 06:45 bis 07:25 Magazin Minutes of Fame Numa Numa Guy, Selfies und Kim Jong Il D Stereo 16:9 Live TV Merken Bilder, Videos und Texte werden im Internet plötzlich zu einem Massenphänomen. Mal zufällig, mal gesteuert. "Minutes of Fame" erzählt die Geschichte hinter den Trends und Thesen im Netz. "Minutes of Fame" stellt so populäre wie unterschiedliche Meme vor und erklärt neben Entstehung und Verbreitung in 45 Minuten die Besonderheiten, Unterschiede und Übereinstimmungen von Numa Numa Guy, Selfies und Kim Jong Il looking at things. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 15 Minutes of Fame