MTV 23:55 bis 00:50 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken James und Ashleigh vertiefen ihre Beziehung, aber während ihres Dates gibt es eine böse Überraschung. Kieran hat ein Auge auf Olivia geworfen, doch Gina will das nicht hinnehmen. Megan kann eine Person in der Villa gar nicht leiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12