MTV 19:35 bis 20:25 Dokusoap Teen Mom OG USA Merken "16 And Pregnant" zeigte, wie sie Mütter wurden. Nun müssen sich Farrah, Maci, Amber and Catelynn den Herausforderungen stellen, die das Elternsein mit sich bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teen Mom OG