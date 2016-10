MTV 22:05 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Die ersten Dramen spielen sich in der WG ab: Holly beichtet ihrem Freund, dass sie mit Gary rumgemacht hat. Charlotte hat Liebeskummer, zwischen Jay und Vicky knistert es gewaltig und Greg will sich vor den Jungs beweisen: Er schmeißt eine Dinnerparty mit den Clubbekanntschaften von vergangener Nacht. Während die Jungs noch feixen und die Mädels vor Eifersucht schäumen, vernachlässigen die Geordies jedoch ihre Arbeit bei Anna, was nicht ohne Konsequenzen bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16