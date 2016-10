MTV 12:55 bis 13:25 Show The Hills Planänderung USA 2006 Merken Lauren ist nach Los Angeles gezogen um dort Modedesign zu studieren und zusätzlich bei der angesagten Zeitschrift "Teen Vogue" als Praktikantin zu arbeiten. Der Wechsel aus der bekannten Umgebung von Laguna in das wilde Stadtleben der kalifornischen Metropole gestaltet sich natürlich nicht als einfach, denn schon durch die Uni und das Praktikum hat Lauren allerhand zu tun. Zusätzlich wird sie von ihrer neuen Freundin Heidi, einem waschechten Partygirl, von Club zu Club geschleppt. Wer denkt, dass der Stress da aufhört irrt gewaltig, denn wie aus dem nichts erhält "LC" einen Anruf von ihrem Exfreund Jason. Es sieht ganz so aus, als ob die beiden vor einem Neuanfang stehen, aber kann man diesem aufgewärmten Glück trauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Conrad (Herself) Heidi Montag (Herself) Audrina Patridge (Herself) Whitney Port (Herself) Jordan Eubanks (Himself) Brian Drolet (Himself) Lisa Love (Herself) Originaltitel: The Hills Regie: Jason Sands Drehbuch: Sean Travis Musik: Jon Ernst