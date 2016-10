ORF 1 05:15 bis 05:35 Comedyserie The Big Bang Theory Halbnackt in Arizona USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon meldet sich nach einem Monat Abwesenheit bei Leonard. Er ist auf seiner Zugreise durch Amerika auf einem Polizeirevier in Arizona gestrandet und will abgeholt werden. Leonard macht sich mit Amy auf den Weg, die ziemlich sauer ist: Warum hat Sheldon nicht zuerst sie angerufen? Penny hat unterdessen ein Vorstellungsgespräch in Bernadettes Pharmaunternehmen. Es läuft miserabel, doch dann entdecken sie und der Personaler eine Gemeinsamkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6