Komödie Das schwarze Schaf D 1960 Untertitel SW Pater Brown, Pfarrer einer kleinen irischen Gemeinde, betätigt sich - zum Unmut seiner Vorgesetzten und der Polizei - gern auch als Detektiv. Ausgerechnet während des Gottesdienstes wird vor der Kirche der kleinen Gemeinde ein Mann umgebracht. Für Inspektor Graven gibt es keinen Zweifel, dass der Schmied Barnes der Täter ist. Pater Brown ist anderer Meinung. Es gelingt ihm, den wirklichen Mörder zu finden. Die Titelseiten der Zeitungen berichten daraufhin über die Spürnase des Pfarrers, was dem Bischof gar nicht gefällt. So versetzt er Pater Brown in eine Gemeinde, in der das letzte Verbrechen, ein simpler Fahrraddiebstahl, vor acht Monaten geschah. Kaum hat der Pater jedoch seine Antrittsbesuche gemacht, geschieht ein heimtückischer Mord. Obwohl er keine Lust hat, erneut strafversetzt zu werden, beginnt er nachzuforschen. Schauspieler: Heinz Rühmann (Pater Brown) Karl Schönböck (Theaterdirektor Scarletti) Maria Sebaldt (Gloria) Siegfried Lowitz (Flambeau) Lina Carstens (Mrs. Smith) Fritz Rasp (Lord Kingsley) Herbert Tiede (Inspektor Graven) Originaltitel: Das schwarze Schaf Regie: Helmuth Ashley Drehbuch: István Békeffy, Hans Jacoby Kamera: Erich Claunigk Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12