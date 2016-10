Nick 05:25 bis 05:45 Jugendserie iCarly Sponsorenglück USA 2007 Merken Carly, Sam und Freddie bekommen ein Angebot der Firma "Daka Shoes". Für 100.000 Dollar im Jahr sollen sie in iCarly Werbung für Dakas neuestes Produkt machen, den "Tech-Foot". Die drei unterschreiben den Vertrag und rühren in der nächsten Sendung auch kräftig die Werbetrommel für den High-Tech-Schuh. Leider stellt sich kurz darauf heraus, dass das hoch gelobte Produkt nicht annähernd das hält, was es verspricht. Nicht nur, dass der Schuh fürchterlich laut quietscht: Der eingebaute Schrittzähler mit W-LAN-Anschluss lässt Computer abstürzen, und die elektrische Fußheizung verursacht Kurzschlüsse. Die vielen iCarly Fans, die sich aufgrund der Werbung den Schuh gekauft haben, sind enttäuscht und lassen ihre Wut an Carly, Sam und Freddie aus. Daraufhin wollen die Betreiber von iCarly ihren Werbevertrag kündigen, aber Daka Shoes droht ihnen an, sie zu verklagen. Carly, Sam und Freddie beschließen daraufhin, sich zu rächen: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Noah Munck (Gibby) Mary Scheer (Marissa Benson/Mrs. Benson) Boogie (T-Bo/Himself) Originaltitel: iCarly Regie: Adam Weissman, Russ Reinsel Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia Altersempfehlung: ab 6