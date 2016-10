Nick 05:05 bis 05:30 Jugendserie iCarly Ein Schotte kommt selten allein USA 2007 Merken Ms. Briggs hat einen Schotten in den Unterricht eingeladen, der einen traditionellen Tanz zu Dudelsackmusik aufführt. Was der kann, können die Zuschauer von iCarly schon lange, denken sich Carly und ihre Freunde. Sie fordern ihre treue Fangemeinde auf, ihre eigenen Tanz-Videoclips aufzunehmen und einzusenden. Die Reaktion ist überwältigend: In kürzester Zeit trudeln über 3.000 Videos ein - die natürlich alle gesichtet werden müssen. Carly, Sam und Freddie tun ihr Möglichstes, doch nach dem 500. Clip schlafen sie schließlich völlig entnervt auf dem Sofa ein. Jetzt wird jeder der drei von seinem ganz persönlichen Traum - oder Albtraum - vom Tanzen heimgesucht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam) Nathan Kress (Freddie) Jerry Trainor (Spencer Shay) Eric Nelsen (Zeke) Noah Munck (Gibby) Mindy Sterling (Ms. Francine Briggs) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville Kamera: Wayne Kennan Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia Altersempfehlung: ab 6