Nick 02:30 bis 02:55 Jugendserie Drake & Josh Helikopter USA 2007 Merken Für Drake geht der alte Menschheitstraum vom Fliegen in Erfüllung: Er gewinnt einen Helikopter-Rundflug mit anschließendem Fallschirmsprung. Dass seine Eltern gegen die riskante Luftnummer sind, dicht Drake nicht an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Drake Bell (Drake Parker) Josh Peck (Josh Nichols) Nancy Sullivan (Audrey Parker-Nichols) Jonathan Goldstein (Walter Nichols) Miranda Cosgrove (Megan Parker) Nicole Andrews (Lady Cop #2) Shelli Boone (Lady Cop #1) Originaltitel: Drake & Josh Regie: Virgil L. Fabian Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville Musik: Michael Corcoran Altersempfehlung: ab 6

