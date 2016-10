Nick 16:15 bis 16:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 193 SpongeBobs Schneckenheim / Burgermeister Patrick USA 2015 Merken Als in Bikini Bottom streunende Katzen auftauchen, beschließt SpongeBob, sich selbst um sie zu kümmern. // Um die Ehre von Bikini Bottom zu verteidigen, nimmt Patrick an einem Krabbenburger-Wettessen teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants

Jetzt im TV Wunderschön!

Reise

3sat 15:00 bis 16:30

Seit 84 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 15:00 bis 17:00

Seit 84 Min. Lenas Ranch

Trickserie

KI.KA 15:50 bis 16:35

Seit 34 Min. Verdachtsfälle

Dokusoap

RTL 16:00 bis 17:00

Seit 24 Min.