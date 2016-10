Nick 12:10 bis 12:40 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 145 Lampenfieber / Ab ins Klo USA, CDN 2014 Merken Als Timmy von seiner Babysitterin Vicky wieder mal schikaniert wird, wünscht er sich von seinen Zauberpaten, dass Vicky Karriere als Schauspielerin macht und ihn fortan in Ruhe lässt. // Timmys Dad hat die neue Angewohnheit, alles unbrauchbar Gewordene in der Toilette abzuspülen. In seinem Wahn entsorgt er auch Timmy und seine Zauberfische. Erst der Superheld Ratman rettet sie aus der Kanalisation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6