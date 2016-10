Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Aud Schatzsuche USA 2016 Merken Als Leahs Eimerchen, das voller Strandschätze ist, vom Meer davongespült wird, wünscht sie sich von Shimmer und Shine ganz viele neue. MIt der Hilfe der Dschinnis wird aus einem normalen Tag am Strand eine magische Strand-Schatzjagd. Inklusive Schatzkarte, Piratenschiff und einem sprechenden Papageien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine Drehbuch: Lacey Dyer Musik: Bobby Tahouri

