Nick 04:00 bis 04:25 Comedyserie See Dad Run Dad, der Muster-Dad USA 2013 Merken Joe soll für die Schule ein Video über den Beruf seines Dads drehen. Klar, dass David dabei besonders gut wegkommen will. Amy darf in ihrer Soap endlich zeigen, was sie kann und Emily will die Schul-Nachrichten aufpeppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Amar Malone (Elliot) Originaltitel: See Dad Run Regie: Jody Margolin Hahn Drehbuch: Matt Boren Musik: Brett Boyett