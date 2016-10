Nick 00:05 bis 00:30 Jugendserie Degrassi You Oughta Know CDN 2013 Merken Clare ist ganz aus dem Häuschen, als sie die Möglichkeit bekommt für ein Magazin zu schreiben! Da sie sich aber nicht konzentrieren kann, macht sie sich Sorgen, dass sie einen Gehirntumor bekommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Bilyk (Drew Torres) Munro Chambers (Eli Goldsworthy) Sarah Fisher (Becky Baker) Ana Golja (Zoe Rivas) Demetrius Joyette (Mike Dallas) Andre Kim (Winston Chu) Lyle Lettau (Tristan Milligan) Originaltitel: Degrassi Altersempfehlung: ab 12