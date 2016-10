Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Folge: 11 Sketch GB 2008 Merken Bruce, Lehrer für den Schauspielkurs, inszeniert an der Schule ein Musical, Osama Bin Laden. Alle bekommen eine Rolle, bis auf Sketch. Sketch, ein junges Mädchen, die ihre kranke Mutter Sheila pflegt, würde so gerne schauspielen und bekommt nur einen Posten als Bühnentechnikerin, sie darf den Scheinwerfer bedienen. Sketch ist bis über beide Ohren in Maxxie verliebt. Sie ist es auch, die ihn heimlich fotografiert und die ihm seit Wochen kleine Geschenke zukommen lässt, die Maxxie achtlos wegwirft. Maxxie glaubt, einen männlichen Verehrer zu haben. Er ahnt nicht, wie weit Sketch geht, um an ihren Geliebten, der noch nichts davon weiß, heranzukommen. Um sich wichtig zu machen behauptet sie, Bruce, der Schauspiellehrer, hätte sich an ihr vergangen. Dieser wird der Schule verwiesen. Und um die Hauptrolle zu bekommen, freundet sie sich mit Michelle an, der sie kurz vor der Premiere Tabletten gibt, die angeblich beruhigend wirken sollen, aber Michelle nicht mehr vom Klo runterkommen lassen. Tatsächlich schafft sie es, da Michelle nicht mehr einsatzfähig ist, für diese einzuspringen. Maxxie, der inzwischen weiß, dass Sketch hinter ihm her ist glaubt, dass Sketch Michelle etwas angetan hat. Aber zuerst müssen alle das einstudierte Musical über die Bühne bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Dempsie (Chris) Mike Bailey (Sid) April Pearson (Michelle) Mitch Hewer (Maxxie) Nicholas Hoult (Tony) Larissa Wilson (Jal) Dev Patel (Anwar) Originaltitel: Skins Regie: Aysha Rafaele Drehbuch: Jack Thorne, Jamie Brittain, Bryan Elsley Kamera: Nick Dance Musik: Lee McCutcheon, Fat Segal Altersempfehlung: ab 16