Nick 04:00 bis 04:25 Comedyserie See Dad Run Dad und Joe haben Nachsitzen USA 2014 Merken David überredet den gestressten Joe zu einem Tag am Strand. Als die Sache auffliegt, verdonnert Direktor Templeman ihn und Joe zum Nachsitzen. Amy ist einem Hundehaufen-Übeltäter auf der Spur, und Marcus outet sich als neuer Hundebesitzer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Baio (David Hobbs) Alanna Ubach (Amy Hobbs) Ryan Newman (Emily Hobbs) Jackson Brundage (Joe Hobbs) Bailey Michelle Brown (Janie Hobbs) Ramy Youssef (Kevin) Mark Curry (Marcus) Originaltitel: See Dad Run Regie: Jody Margolin Hahn Drehbuch: Michael Feldman Musik: Rick Marotta

