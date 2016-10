Nick 01:45 bis 02:05 Comedyserie True Jackson Dakotas Babysitter USA 2008 Merken Mad Style kann das Supermodel Dakota North als Gesicht für die neue Herbstkollektion verpflichten. Da Amanda weiß, wie zickig und schlecht gelaunt Dakota ist, schlägt sie True als Betreuerin für das Model vor. Natürlich hofft sie, dass True die verwöhnte Dakota nicht in den Griff bekommt und gefeuert wird. Und zunächst sieht es auch ganz so aus, als würde Amandas Plan aufgehen. Ryan verliebt sich unterdessen in ein Mädchen, das unten im Eisladen arbeitet. Zufällig liest er in einer Zeitschrift, man Frauen beeindrucken kann, indem man so tut, als sei man vergeben. Lulu bietet ihm spontan an, seine Freundin zu spielen. Dummerweise funktioniert der Trick nicht ganz so reibungslos, wie Ryan und Lulu hoffen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: KeKe Palmer (True Jackson) Ashley Argota (Lulu Johnson) Matt Shively (Ryan Laserbeam) Danielle Bisutti (Amanda Cantwell) Ron Butler (Oscar) Greg Proops (Max Madigan) Dan Kopelman (Kopelman) Originaltitel: True Jackson, VP Regie: Andrew Gordon Drehbuch: Andrew Gordon, Steve Baldikoski, Bryan Behar, Jason Kessler, Dan Martin Kamera: Gregg Heschong Musik: Eban Schletter Altersempfehlung: ab 12