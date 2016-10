Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Tony und Maxxie GB 2008 Wieder da Merken Cassie zieht mit ihren Eltern nach Schottland. Sid sieht damit seine letzte Chance gekommen, ihr seine Liebe zu gestehen, doch die Umstände drohen diesen Plan zunichte zu machen. Chris findet unterdessen heraus, dass es in seiner Beziehung zur Psychologielehrerin Angie noch mehr Hindernisse gibt als den Altersunterschied - nämlich Angies Verlobten! Auch Tony muss ein vertracktes Beziehungsproblem meistern: Er will unbedingt Michelle zurückgewinnen und macht ihr via Handy ein wortreiches Liebesgeständnis. Aber dann geschieht etwas, das Tonys Zukunftspläne mit einem Schlag zunichte macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Dempsie (Chris) Mike Bailey (Sid) April Pearson (Michelle) Mitch Hewer (Maxxie) Nicholas Hoult (Tony) Larissa Wilson (Jal) Dev Patel (Anwar) Originaltitel: Skins Regie: Aysha Rafaele Drehbuch: Bryan Elsley, Jamie Brittain Kamera: Nick Dance Musik: Lee McCutcheon, Fat Segal, Matt Simpson Altersempfehlung: ab 16