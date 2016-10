Nick 19:35 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Schreib mit dem Herzen USA 2016 Merken Summer ist geknickt. Jeder aus ihrer Klasse hat seinen Platz in der Rockband gefunden, nur sie nicht. Sie hat weder Taktgefühl, noch trifft sie einen Ton. Als Mister Finn jedoch einen Songwriter sucht, um einen Song für den "Battle of the Bands" zu schreiben, wittert Summer ihre Chance. Sie versucht alles: Sie schreibt einhundert "Songs" über Nacht, geht mit Zack eine Scheinbeziehung ein, um ihn verlassen und ihren Trennungsschmerz in Texten verarbeiten zu können, sie meditiert und führt ein Traumtagebuch. Dennoch schafft sie es nicht, einen guten Song zu schreiben. Zumindest nicht bewusst. Erst als sie vor der Klasse und Mister Finn ihr Herz öffnet entsteht etwas, das alle vom Hocker haut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Cavalero (Dewey Finn) Courtney Cooper (Student) Damarion Hall (Classmate) Ricardo Hurtado (Freddy) Ruby Imes (Classmate) Lance Lim (Zack) Thailer Lucas (Classmate) Originaltitel: School Of Rock Regie: Bruce Leddy Drehbuch: Jeremy Hall, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6