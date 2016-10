Nick 01:45 bis 02:05 Comedyserie True Jackson True erobert Island USA 2009 Merken True will ihren Arbeitskollegen beweisen, dass sie wirklich Talent besitzt und nicht nur durch Glück an ihren Job gekommen ist. Max ruft alle Mitarbeiter zu einem "Notruf-Meeting", da sich der Besitzer der größten isländischen Einzelhandelskette, Flerk B'rsken angekündigt hat. Er benötigt noch einen Entwurf für seinen Katalog, und Mad Style soll ihm den Besten entwerfen. Als Freiwillige für den Job melden sich True und Amanda. Max läßt einen Konkurrenzkampf entbrennen, indem er Team True und Lulu gegen Team Amanda und Claire antreten lässt. True wittert ihre große Chance, allen ihr Talent demonstrieren zu können. Doch leider will ihr nichts Außergewöhnliches einfallen. Die Zeit wird knapp, und True entwirft ein Kleid mit isländischen Wörtern darauf. Kurz bevor Flerk B'rsken die Firma betritt, erscheint Trues Hund Hercules und zerfetzt das Kleid. Amanda wähnt sich schon als sichere Siegerin, doch True hat immer noch einen Trumpf im Ärmel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: KeKe Palmer (True Jackson) Ashley Argota (Lulu) Matt Shively (Ryan) Danielle Bisutti (Amanda Cantwell) Ron Butler (Oscar) Greg Proops (Max Madigan) Robbie Amell (Jimmy Madigan) Originaltitel: True Jackson, VP Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Andrew Gordon Kamera: Gregg Heschong Musik: Eban Schletter Altersempfehlung: ab 12