Nick 07:20 bis 07:50 Trickserie Paw Patrol Die Gänse kommen / Die Ballonwettfahrt USA, CDN 2013 Merken Die Wildgänse machen, wie jedes Jahr Rast an der Zentrale der Paw Patrol. Marshall freundet sich besonders mit einem kleinen Gänseküken an, das er "Flauschi" tauft. Als Flauschi kurz vor dem Weiterzug des Schwarms gen Süden plötzlich verschwunden ist, macht sich die gesamte Paw Patrol auf die Suche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paw Patrol

