Nick 22:50 bis 23:45 Serien Misfits Simon und Peter GB 2011 Simon arbeitet immer noch an seiner Traumvorstellung, zu einem Superhelden zu werden. Er übt und übt und dabei kommt er eines Tages Peter in die Quere, der gerade von einem Typen ausgeraubt wird. Todesmutig wirft sich Simon dazwischen und rettet Peter. Das ist der Beginn einer "merkwürdigen" Freundschaft, die aber bald zu einer Obsession wird. Simon kappt alle Verbindungen und wird zu dem Superhelden. Peter unterstützt ihn in diesem Verhalten und gibt ihm vor, was er zu tun hat. Als Erstes macht Simon Schluss mit Alisha, denn ein Superheld hat keine Freundin. Doch Alisha gibt nicht so schnell auf. Gemeinsam mit ihren Freunden bricht sie bei Peter ein. Und sie entdeckten, dass Peter alles das, was sich ereignet, in seinen Comics vorweggenommen hat. Alisha erkennt, dass sie die Comics zerstören muss, um Simon zurückzubekommen. Und Simon muss einen letzten Auftritt bewältigen: Er tötet Peter, so wie Peter es in seinen Comics vorausgesehen hat. Doch nicht nur Alisha hat Beziehungsprobleme, auch Kelly hat schwer an ihrer Zuneigung zu Seth zu kauen. Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Daniels) Matthew McNulty (Seth) Michael Marcus (Peter) Originaltitel: Misfits Regie: William Sinclair Drehbuch: Howard Overman Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope