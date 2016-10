Nick 15:20 bis 15:50 Kinderserie School of Rock Die Punk-Revolution USA 2016 Merken Mister Finn kommt in seinem Rock-Geschichtsunterricht zur Revolution von 1976: Der Punk-Revolution. Er will den Kindern beibringen, sich gegen die sogenannten "Bosse" aufzulehnen und sich nichts mehr vorschreiben zu lassen. Dieses Thema kommt für Zack genau richtig. Sein Vater sieht in ihm einen künftigen Geschäftsführer, der sich auch schon als Kind entsprechend zu verhalten hat. E-Gitarre statt klassischer Gitarre zu spielen kommt da erst recht nicht in Frage. Als Zack aber Mr. Finns Rat befolgt und auf die Regeln seines Vaters pfeift, lässt dieser ihn in eine andere Klasse versetzen. Nun beginnt für Mr. Finn und seine Klasse der wahre Kampf gegen "die Bosse", und sie geben erst auf, wenn sie Zack wieder haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Cavalero (Dewey Finn) Matt Champagne (Mr. Fox) Kari Coleman (Alex) Damarion Hall (Classmate) Jade Holden (Mr. Fox Student / Jade Holden) Ricardo Hurtado (Freddy) Ruby Imes (Classmate) Originaltitel: School of Rock Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Laurie Parres, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6