Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Tour de Cologne D 2000 Im Duschraum einer Radrennbahn in Köln wird die Vorsitzende des Dopinginstitutes, Susanne Borowiak, ermordet aufgefunden. Bei den Recherchen treffen Jupp und Klaus auf den Trainer Ralf Köster. Jupp und Köster haben vor einigen Jahren gemeinsam Radsport trainiert. Zunächst bestreitet Köster, die Tote näher gekannt zu haben. Als in seinem Schrank das Dopingmittel EPO gefunden wird, vertraut Köster Jupp an, dass er mit der Ermordeten seit zwei Wochen ein Verhältnis hatte. Seine Freundin Janina hat daraufhin wutentbrannt mit ihm Schluss gemacht. Janina hat offenbar ein wasserdichtes Alibi, also wird Ralf Köster unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Jupp übernimmt aushilfsweise das Training. Unter der Deckenverkleidung des Duschraumes entdeckt er eine Videokamera. Gibt es eine Aufzeichnung des Mordes? Jupp und Klaus finden schnell heraus, dass Bahnwart Simoneit die Kamera installiert hat, der kann jedoch entkommen. Am nächsten Tag wird Simoneit erschossen aufgefunden ... Schauspieler: Gustav-Peter Wöhler (Achim Pohl) Luca Zamperoni (Gino Bruni) Jana Hora (Janina Lange) Andreas Windhuis (Simoneit) Uwe Fellensiek (Kriminalhauptkommissar Josef 'Jupp' Schatz) Tatjana Clasing (Pathologin Marie Schwarz) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Ralf Huttanus, Frank Hemjeoltmanns, Volkmar Nebe Kamera: Ingo Hamer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16