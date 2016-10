Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Föhr D Merken Kommen sie mit ANIXE auf eine Reise durch die nordfriesische Insel Föhr. Auf ihrer 84 Quadratkilometer großen Fläche lassen sich viele interessante Orte erkunden. Während der Reise treffen wir auf die bekannte Sängerin Gitte Haenning, die uns erzählt, was sie mit der Insel so stark verbindet. Das besondere unverwechselbare an Föhr sind die 15 Dörfer mit ihren liebevoll gepflegten Reetdach-Häusern, in denen Urlauber komfortable aber durchaus preiswerte Ferienwohnungen finden. Diese bieten meist zutiefst enstpannte und wohltuende Leistungen in Form von Schlammbädern, Massagen und Saunas an. Dank den heilenden Wirkungen im Meerwasser der Nordsee, gibt es auf Föhr eine Vielzahl an Heilpraktiken die für Körper und Geist sehr wirksam sind. Es ist das ideale Revier, um mit dem Fahrrad die nordfriesische Landschaft zu erkunden. Doch auch zu Fuß lohnt es sich hier auf die Wanderung zugehen. Denn zwischen Veranstaltungen am Strand, Windsurfern, Kinderclubs und der Inselhauptstadt Wyk lässt sich hier eine Menge entdecken. Auch die kulinarische Seite ist sehr beeindruckend und bleibt ein Muss für jeden Besucher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen