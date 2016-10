Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Teufelsberg D 1998 Merken Ein Computerleitstrahl verursacht Chaos in Berlin. Alle technischen Geräte in der Stadt spielen verrückt. Charly und Rubelli finden heraus, wer hinter dem Ganzen steckt: Der Hacker George Bantzer klinkt sich von seiner Schaltzentrale aus in wichtige Datenbanken ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Stephan Rubelli) Matthias Matz (Bantzer) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Originaltitel: Helicops - Einsatz uber Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Markus Steffl Kamera: Martin Kukula, Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12