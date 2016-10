Anixe HD 07:30 bis 08:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Angie überrascht Nadine und Martin in einer eindeutigen Situation und wirft beide enttäuscht raus. Uwes Versuch, Angie zu trösten, zeigt keinerlei Wirkung - sie hat endgültig genug von den Männern ... Tina kommt mit ihrer neuen Mutterrolle immer noch nicht zurecht. Eines Tages findet Ronnie das neugeborene Baby in ihrem Zimmer - und Tina ist spurlos verschwunden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Katja Frenzel-Röhl (Tina Berger) Gregory B. Waldis (Martin Henrich) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Johannes Schäfer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Michael Westhofen Musik: Loy Wesselburg

