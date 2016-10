Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Herzsprünge D 1996 Merken Das Alphateam, eine Gruppe ausgewählter Ärzte und ihrer Helfer, arbeitet in der Notaufnahme der Hanseklinik in Hamburg. Hier werden Patienten unterschiedlichster Art in kürzester Zeit behandelt, erste Diagnosen erstellt und blitzartig die richtigen Entscheidungen getroffen. Das Alphateam kämpft Tag und Nacht um das Leben seiner Patienten. Bei diesem alltäglichen Stress sind Konflikte und Krisen vorprogrammiert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franz Hanfstingl (Dr. Schirmer) Oliver Hermann (Dr. Carstens) Karen Böhne (Dr. Schaller) Marlies Engel (Oberschwester Gisela) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Uwe Karpa (Brenneke) Oscar Ortega Sánchez (Manolo) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Sebastian Monk Drehbuch: Neithardt Riedel