Anixe HD 15:00 bis 16:00 Krimiserie SK Kölsch Kindertag D 2000 Merken Der vierjährige Klaus verschwindet während eines Puppenspiels im Theater. Vor dem Theater hält ein Taxi: Jupp steigt aus, ein neuer Fahrgast mit einem kleinen Jungen an der Hand ein. Die Oma beschreibt Kommissar Taube, der mit seinem Sohn Florian auch im Theater war, gerade ihr "Kläuschen" und zeigt ein Foto, worauf der herbei geeilte Jupp den Jungen wiedererkennt. Wenig später wird die Taxifahrerin tot aufgefunden. Mit einem Phantombild wird der Täter gesucht. Der Verdacht fällt auf den Gärtner Ole, der versucht hat, im Kindergarten mit Klaus Kontakt aufzunehmen. Bei der Wohnungsdurchsuchung offenbart Klaus' Mutter, dass der Junge aus einer Affäre mit Ole stammt. Derweil ist Ole mit Klaus unterwegs in einem Kölner Vergnügungspark ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Roland Scheer (Klaus) Christian M. Goebel (Klaus Taube) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Tatjana Clasing (Pathologin Marie Schwarz) Evelyn Matzura (Oma) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Nanouk Wilmer Kamera: Joachim Jung Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16