NDR 00:15 bis 01:00 Show Nuhr im Ersten Der Satiregipfel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Gastgeber Dieter Nuhr begrüßt in dieser Sendung Ingo Appelt, Michael Mittermeier, Torsten Sträter und Andreas Rebers. Ingo Appelt garantiert messerscharfe Beobachtungen, brillanten Wortwitz sowie freche und verschmitzte Pointen. Als "Enfant terrible der Comedy" wird er gerne ins kommerzielle, wie ins öffentlich-rechtliche Fernsehen eingeladen. In seinem runderneuerten Programm "Besser ... ist besser!" zeigt Ingo Appelt den modernen Weg zu einem besseren Leben. Michael Mittermeier stellt sich der dunklen Seite der Macht. Er zieht die Röntgenbrille auf und durchleuchtet das Weltgeschehen, filetiert die kleinen Schweine und zerschnitzelt die großen Sauereien. Andreas Rebers meint: "Kabarett ist wie Salat. Es muss frisch bleiben!". Minimalistische Pointen sind seine Stärke. Andreas Rebers spricht, singt, spielt Akkordeon und Klavier, auf keinen Fall Gitarre. Sprachlich präzise und geschliffen, hochmusikalisch, facettenreich und mit großer Freude an politischer Unkorrektheit entzieht er sich hakenschlagend allen Kategorien. Sein Humor ist schwarz, respektlos, intelligent und aberwitzig. Bei Torsten Sträter ist Idiotie nicht nur ein leeres Wort. Er erzählt von gebrochenen Menschen und sonderbaren Begebenheiten, aber er lotet auch die stillen Nuancen des Miteinanders aus. Und das alles mit einer angenehmen Stimme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dieter Nuhr Originaltitel: Nuhr im Ersten