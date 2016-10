NDR 18:15 bis 18:45 Dokumentation Typisch! Die Königin der Gartenfestivals D 2016 2016-10-24 11:40 Untertitel HDTV Live TV Merken Viktoria Freifrau von dem Bussche bezeichnet sich selbst die "Mutter der deutschen Gartenfestivals". Mitte der 1970er-Jahre heiratete sie den Schlossherrn Philip Freiherr von dem Bussche und kam auf die neugotische Ippenburg in Bad Essen in Niedersachsen. Nach der Kindererziehung suchte sie eine neue Aufgabe und begann auf dem weitläufigen Gelände, ihre Gärten zu gestalten. Vor allem ihr Küchengarten, mittlerweile Deutschlands größter, liegt Viktoria von dem Bussche am Herzen. Damit dieses doch kostspielige Hobby finanziert werden konnte, wurde die Idee geboren, ein "Gartenfestival" auf dem Anwesen rund um den Familiensitz auszurichten. Die Anfänge waren mit 30 Ausstellern verhalten. Doch über die Jahre wurden die Veranstaltungen weit über Bad Essen hinaus bekannt. Mittlerweile kommen etwa 200 Aussteller. Wochenlange Vorbereitungen zu den Veranstaltungen geben dem Gelände Jahr für Jahr ein neues Gesicht. Doch jetzt möchte die agile 63-jährige Viktoria von dem Bussche als Frontfrau nach 20 Jahren abtreten. Mit dem Stabswechsel beim finalen Herbstfestival ist dann in der kommenden Saison die nächste Generation gefragt. Viktoria legt die Regie in die Hände ihres Sohnes Viktor und seiner israelischen Frau Deborah. Das Porträt aus der Reihe "Typisch!" begleitet die Freifrau in den turbulenten letzten Wochen als Chefin des Gartenfestivals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch! Regie: Britta Nareyka/Claus Halstrup