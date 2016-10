NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Auf'n Schnack: Jan Sievers, Sänger und Texter aus Hamburg / Mein Garten: Ernte und Gründüngung am Hochbeet, live aus Ellerhoop (S-H) / Erkältungen natürlich behandeln: Helfen Essig-Socken und Co.? / Adelsgeschichte(n) mit Leontine Gräfin von Schmettow / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Auf'n Schnack: Jan Sievers, Sänger und Texter aus Hamburg Jan Sievers war Werbetexter, als er durch Zufall durch einen Produzenten entdeckt worden ist. Er kündigte seinen Job, setzte auf Risiko und tatsächlich: 2010 ist ihm mit dem Album "Abgeliebt" der erste Charterfolg gelungen. Doch er merkt schnell, dass diese Glamourwelt nicht die seine ist. Deswegen schreibt und textet er für Annett Louisan oder Gunter Gabriel Lieder. Jetzt präsentiert Jan Sievers seine CD "Neue Heimat" und geht mit Silly auf Tournee. Mein Garten: Ernte und Gründüngung am Hochbeet, live aus Ellerhoop (S-H) Bestandsaufnahme im Gemüsehochbeet: Grünkohl, Zwiebeln, Fenchel. Was bringt die letzte Ernte im Herbst? NDR Fernsehgärtner Matthias Schuh aus Rosengarten (Nds.) zeigt, wie der ausgelaugte Boden durch Gründüngung mit Gelbsenf, Klee oder Bienenfreund für das nächste Jahr gelockert und mit Sticksoff angereichert werden kann. Erkältungen natürlich behandeln: Helfen Essig-Socken und Co.? Die Erkältungszeit ist in vollem Gange. Doch was tun gegen Schniefnase, Husten und Halskratzen? Jeder kennt da ein Hausmittelchen, von Essig-Socken bis zur heißen Zitrone, vom warmen Bier bis zum Ingwertee. Doch was hilft wirklich? Allgemeinmedizinerin Johanna Deinert aus Hamburg gibt Tipps. Adelsgeschichte(n) mit Leontine Gräfin von Schmettow Welche Hochzeit steht in Adelskreisen bevor? In welchem Königshaus wird Nachwuchs erwartet? In welcher royalen Ehe kriselt es? Expertin Leontine Gräfin von Schmettow kennt sich bestens aus in den Königs- und Adelshäusern Europas. Mit ihr riskiert "Mein Nachmittag" einen Blick hinter die Palastmauern. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kristina Lüdke, Yared Dibaba Originaltitel: Mein Nachmittag

