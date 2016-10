NDR 23:50 bis 00:35 Sonstiges Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2016 D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Im Rahmen einer stilvollen Preisverleihung in Hamburg wird am 19. Oktober 2016 der renommierte Hanns- Joachim-Friedrichs-Preis vergeben. Die Freie und Hansestadt Hamburg war die langjährige Heimat von Fernsehjournalist und "Tagesthemen"-Legende Hanns-Joachim Friedrichs, der 1995 verstorben ist. Der Sportjournalist Hajo Seppelt wird mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2016 ausgezeichnet. Hajo Seppelt, Jahrgang 1963, ist seit 1985 als freier Sportreporter und Dopingexperte vornehmlich für die ARD und den WDR tätig. Er ist Autor zahlreicher Berichte und Dokumentationen zum Thema Doping und dessen Drahtziehern. Seine Filme unter dem Titel "Geheimsache Doping" (WDR) erregten weltweite Aufmerksamkeit. Hajo Seppelt ist Träger vieler internationaler Film- und Fernsehpreise und Auszeichnungen. Armin Wolf, Moderator der ORF-Nachrichtensendung "ZIB 2" erhält den Sonderpreis. Das NDR Fernsehen zeigt die Höhepunkte der Veranstaltung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Susanne Stichler Originaltitel: Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2016 Regie: Donald Krämer