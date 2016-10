NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Tote Liebe D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Emma, die Tochter einer alten Bekannten von Dirk Matthies, ist besorgt: Sie glaubt, dass ihre Chatpartnerin sich etwas antun will. Noch während Dirk Matthies und Svenja Menzel versuchen, die Identität der Chatpartnerin herauszufinden, kündigt die Unbekannte in einer E-Mail eine Gewalttat an. Endlich gelingt es Dirk und Svenja, die E-Mail-Schreiberin als Sara Jakschik zu identifizieren. Als sie zu der jungen Frau fahren, ist Sara schon unterwegs: Sie will ihren Großvater Horst Jakschik, einen brutalen Sparkassenräuber, der aus der Haft entlassen wird, töten. Ihre Mutter Petra soll keine Angst mehr vor ihrem Vater haben. Nach der Tat will Sara sich selbst töten. Philipp Caspersen hat es mit Ingo-Flamingo zu tun. Aus purer Menschlichkeit leiht er ihm 50 Euro. Er bekommt das Geld zurück, einen unbenutzten Fünfziger. Aber woher hat Ingo-Flamingo so einen Schein? Verkauft Ingo Julie, dem Mädchen im flippigen Hippielook, Drogen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia 'Harry' Möller) Till Demtrøder (Henning Schulz) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Matthias Walter (Philip Caspersen) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Florian Baxmeyer Drehbuch: Frank Göhre Kamera: Simon C. Wirth