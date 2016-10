NDR 18:00 bis 18:15 Regionales Schleswig-Holstein 18:00 Volle Ränge in Lübeck D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Doppelter Abiturjahrgang und fünf neue Studiengänge. Zwei Gründe, die dafür sorgen, dass es in den kommenden Wochen in den Hörsälen der Uni Lübeck besonders eng wird. 961 Studenten - 38 Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie - starten in dieser Woche ins Wintersemester. Das bringt für alle Beteiligten Herausforderungen mit sich. Die Uni hat sich vorbereitet Neue Dozenten und mehr Computer in der Hochschulbibliothek. Die Uni hat sich vorbereitet, um den nun insgesamt 4.000 Studenten gerecht zu werden. Aber nicht nur im Lehrbereich wurde aufgestockt. Auch die Mensa muss sich in Zukunft auf mehr hungrige Menschen einstellen. Die Essensausgabe soll schneller ablaufen, warme Gerichte gibt es jetzt auch zum Mitnehmen, damit die Plätze in der Mensa nicht knapp werden und über ein Anzeige auf der Webseite des Studentenwerks wird die Auslastung der Mensa angezeigt, sodass nicht alle zur Stoßzeit kommen. Herausforderung für Studenten Medizinische Ernährungswissenschaft und Biophysik sind zwei neue Studiengänge, die in Lübeck von diesem Semester an angeboten werden. Noch mehr Spezialisierung, noch mehr Fachwissen. Und - noch ein Grund, warum es mehr Studenten nach Lübeck zieht. Die große Zahl der Erstsemester macht sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Die Studentenwohnheime haben lange Wartelisten und auf dem Schwarzen Brett stapeln sich die Such-Anzeigen. Eva Diederich zeigt, wie Uni und Studenten mit den vielen Herausforderungen umgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Diederich Originaltitel: Schleswig-Holstein 18:00