NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Meine Landküche: Zanderfilet mit Brotkruste auf Rahmsauerkraut / Live unterwegs: Hilfe für Igel in der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop (S-H) / Reisegeschichten: Nordseeinsel Juist, Pferdekutschenromantik und lange Strände / Auf'n Schnack: Helmut Fuchs Bardun und Konrad Stöckel, Tango für Senioren aus Hamburg / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016

Meine Landküche: Zanderfilet mit Brotkruste auf Rahmsauerkraut Küchenchef Ralf Sommer serviert im Restaurant vom Bösehof in Bad Bederkesa (Nds.) eine feine Landküche. Eine seiner norddeutschen Spezialitäten präsentiert er im "Mein Nachmittag"- Studio. Das zarte Zanderfilet wird zunächst gebraten und anschließend mit einer Schwarzbrotkruste bedeckt. Durch frischen Meerrettich bekommt sie eine leichte Schärfe. Als leckere Beilage gibt es Sauerkraut mal anders, gewürzt mit Apfel, Zwiebel und einem ordentlichen Schuss Sahne. Live unterwegs: Hilfe für Igel in der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop (S-H) Der Igel hat sich in den vergangenen Monaten ein Fettpolster angefressen, um gut gewärmt durch den Winterschlaf zu kommen. Aber nicht allen Igeln gelingt das. Um diese Igel-Notfälle kümmert sich Christian Erdmann von der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Reporter Sven Tietzer wird ihn bei seinem Einsatz für die stacheligen Patienten tatkräftig unterstützen. Reisegeschichten: Nordseeinsel Juist, Pferdekutschenromantik und lange Strände Fischbrötchen essen, durchs Watt wandern und gemütlich Tee trinken. Das gehört für NDR Reisereporterin Ariane Peters einfach zu einem Urlaub auf einer Ostfriesischen Insel dazu. Auf Juist bewegt man sich entschleunigt per Pferdekutsche oder mit dem Fahrrad fort, denn die Insel ist autofrei. Dünen, Sandbänke, Seehunde und Sanddorn prägen das Landschaftsbild. Jetzt im Herbst ist der 17 Kilometer lange Strand ideal für lange Spaziergänge. Nicht ohne Grund wird Juist die "schönste Sandbank der Welt" genannt. Auf'n Schnack: Helmut Fuchs Bardun und Konrad Stöckel, Tango für Senioren aus Hamburg Zauberkünstler Konrad Stöckel hat für seinen Freund Helmut Fuchs Bardun eine Show mit prominenten Weggefährten organisiert. Der Abend ist ein Geschenk für den 62-jährigen Musiker, der mehr als 100 Mal im Jahr mit seinem Programm "Tango für Senioren" in Hamburger Altenheimen auftritt. "Mein Nachmittag" spricht mit den beiden über das ungewöhnliche Präsent und will mehr über den erfolgreichen Senioren-Tango erfahren. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen).

Moderation: Kristina Lüdke, Yared Dibaba