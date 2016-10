NDR 00:00 bis 00:45 Magazin Bücherjournal Blick zurück im Zorn? Die Autobiografie von Wolf Biermann / Für die Freiheit und gegen den Hass: die Friedenspreisträgerin Carolin Emcke / Langersehnte Fortsetzung: "Drachenreiter. Die Feder eines Greifs" von Cornelia Funke / Der Roman der Saison: Gewinner/in des Deutschen Buchpreises / Kunstvolle Sprachakrobatin: Katharina Hagena als Gast im "Bücherjournal" / Der Schöpfer der Supermodels: ein Bildband von Fotograf Peter Lindbergh / Ein schonungsloser Roman über Schleuser: "Flucht" von Hakan Günday / Neue Sicht auf die Weltgeschichte: mit Peter Frankopan entlang der Seidenstraße D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Blick zurück im Zorn? Die Autobiografie von Wolf Biermann Er blickt zurück, mitweilen zornig, ein wenig altersmild vielleicht. Wolf Biermann erzählt in seiner Autobiografie überbordend über sein Leben zwischen Ost und West, dem Glauben an eine bessere Welt, den Kommunismus und seine Desillusionierung. Der Titel ein Appell an seine Leser: "Warte nicht auf bessre Zeiten!" (Propyläen Verlag). Gemeinsam mit dem "Bücherjournal" durchläuft Biermann noch einmal die Zeiten seines Lebens: den frühen Verlust des Vaters, der sein Leben geprägt hat, den Feuersturm über Hamburg, den Gang in die noch junge DDR, die Begegnung mit Brechts Theater. Dann die ersten Konflikte und schließlich das Auftritts- und Publikationsverbot ab 1965 bis hin zur Ausbürgerung elf Jahre später und die Zeit danach bis zu Mauerfall und Wiedervereinigung. Für die Freiheit und gegen den Hass: die Friedenspreisträgerin Carolin Emcke Sie will es erzählen, so wie es ist. Carolin Emcke schreibt mit der tiefen Überzeugung, dass wir mehr begreifen müssen vom Zustand unserer Welt und auch von den Kriegen, die in ihr geführt werden. Engagiert und immer unterwegs im Interesse einer menschlicheren Gesellschaft. Sie ist nachdenklich, hintersinnig, philosophisch, manchmal poetisch, immer politisch. Es geht um Gerechtigkeit, um Demokratie, darum, wie man zu dem wird, was man ist. Es geht um Schmerz, brutalen Terror, Sehnsucht, politische Lösungen, große und kleine Gefühle, Hoffnung und Liebe, aber auch um Macht und die dahinter liegenden Strukturen. Fünf Bücher hat sie inzwischen geschrieben, mit vielsagenden Titeln wie "Stumme Gewalt: Nachdenken über die RAF", "Weil es sagbar ist: Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit", "Wie wir begehren", "Von den Kriegen: Briefe an Freunde" und "Kollektive Identitäten: Sozialphilosophische Grundlagen". Am 23. Oktober 2016 wird sie mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet und veröffentlicht zeitlich einen neuen Band: "Gegen den Hass" (C. Fischer). Langersehnte Fortsetzung: "Drachenreiter. Die Feder eines Greifs" von Cornelia Funke In vielen Bücherregalen von kleinen und auch großen Lesern stehen Werke von Cornelia Funke wie die "Reckless"-Trilogie, "Die wilden Hühner" oder die Bände der "Tintenwelt". Mit ihrem jüngsten Roman "Die Feder eines Greifs" hat sie jetzt endlich eine Fortsetzung von "Drachenreiter" geschrieben: eine spannende Geschichte mit Fabelwesen wie Drache, Greif und Pegasus. Aber das Buch ist mehr als Fantasy, ein Hintergrund ist die reale Ausrottung von Tieren. Für Cornelia Funke ein wichtiges Thema. Im "Bücherjournal" spricht die Bestsellerautorin über ihre literarische Arbeit und über ihre multimedialen Projekte wie die "Reckless"-App und ihre interaktive Homepage, in der ihre Leser eigene Geschichten veröffentlichen können. Der Roman der Saison: Gewinner/in des Deutschen Buchpreises And the winner is ...: Sechs Autorinnen und Autoren stehen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis: Reinhard Kaiser-Mühlecker, Bodo Kirchhoff, André Kubiczek, Thomas Melle, Eva Schmidt und Philipp Winkler. Der Preis, der mit 25.000 Euro für den Sieger und je 2.500 Euro für die anderen fünf Autoren der Shortlist dotiert ist, gehört zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen in Deutschland. Die bisherigen Gewinner haben es fast alle durch den Preis auf die Bestsellerliste geschafft. Am 17. Oktober 2016 wird in Frankfurt der Deutsche Buchpreis verliehen. Das "Bücherjournal" stellt das prämierte Buch vor. Kunstvolle Sprachakrobatin: Katharina Hagena als Gast im "Bücherjournal" Fünf Menschen mit fünf ganz unterschiedlichen Geschichten und doch viele Gemeinsamkeiten: Die in Hamburg lebende Autorin Katharina Hagena hat ihren neuen Roman "Das Geräusch des Lichts" kunstvoll konstruiert. Fünf Menschen sitzen in einem Wartezimmer und einer von ihnen denkt sich aus, was die anderen erlebt haben könnten. In den fünf Erzählungen geht es immer wieder nach Kanada. Das Moos, das Nordlicht und ein dubioser Selbstmord spielen eine gr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Westlake Originaltitel: Bücherjournal