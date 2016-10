NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Der große Schmerz D 2015 Untertitel HDTV Merken Im dritten "Tatort" setzen Nick Tschiller und Yalcin Gümer ihren erbitterten Kampf gegen den Astan-Clan fort. Doch als Tschiller entdeckt, dass deutsche Hintermänner die eigentlichen Profiteure der Verbrechen des Asta-Clans sind, werden plötzlich seine Exfrau und seine Tochter entführt, um den gefürchteten Polizisten unter Druck zu setzen. Seit drei Jahren kämpft Nick Tschiller gemeinsam mit seinem Kollegen Yalcin Gümer und einem LKA-Team unerbittlich gegen einen kriminellen Hamburger Clan, den Firat Astan aus dem Gefängnis heraus leitet. Noch immer hat der Clanchef Kopfgeld auf Nick Tschiller ausgesetzt und versucht, seine Familie zu zerstören. Nick hat seine Tochter Lenny deswegen auf ein Internat geschickt und versucht, sich zu ändern. Er will ein verlässlicher Partner für Yalcin und seine Exfrau Isabella und ein fürsorglicher Familienvater für Lenny sein. Doch das ist nur die Ruhe vor dem großen Sturm. Denn Firat Astan plant aus dem Gefängnis heraus den ganz großen Coup, mit dem er die ganze Hansestadt Hamburg in ihren Grundfesten erschüttern will. Als Hamburgs neuer Innensenator Revenbrook davon Wind bekommt, will er den gefürchteten Gangster in ein Gefängnis nach Bayern verlegen und ihn so endgültig kaltstellen. Niemand ahnt, dass Astan die russische Auftragskillerin Leyla auf Tschiller angesetzt hat. Als Nick und Isabella ihre pubertierende Tochter während der großen Ferien aus der Wohnung ihres Freundes abholen wollen, schlägt Leyla zu. Nick und Isabella werden mit einem Schreckensszenario konfrontiert: Der Freund ihrer Tochter liegt tot auf dem Bett und Lenny hockt völlig verschreckt in einer Zimmerecke. Das ist alles, was Nick sieht, bevor er ausgeknockt wird. Als er wieder zu sich kommt, sind Frau und Tochter verschwunden. Ein Anruf bestätigt seine schlimmsten Befürchtungen. Ein russischer Hilfstrupp von Firat Astan hat die beiden Frauen in seiner Gewalt. Und Astan fordert ultimativ von Nick, ihm bei seiner Befreiung aus dem Gefängnis zu helfen, sonst würden Lenny und Isabella sterben. Für Nick beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Ohne Unterstützung von Yalcin Gümer und seinen Kollegen geht er durch ein Fegefeuer der Gefühle, im Kampf für seine Familie, im Kampf für Hamburg, im Kampf gegen Firat Astan und seine Komplizin Leyla: und im Kampf gegen sich selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Til Schweiger (Nick Tschiller) Fahri Yardim (Yalcin Gümer) Helene Fischer (Leyla) Luna Schweiger (Lenny) Stefanie Stappenbeck (Isabella Schoppenroth) Arnd Klawitter (Constantin Revenbrook) Erdal Yildiz (Firat Astan) Originaltitel: Tatort Regie: Christian Alvart Drehbuch: Christoph Darnstädt Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Martin Todsharow Altersempfehlung: ab 12