Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Torte für die Elefantenkinder Torte für die Elefantenkinder / Mobbing bei den Aras / Stachelschwein-Experiment / Geburtsvorbereitung bei den Seebären / Neue Freundschaft im Tropen-Aquarium D 2007

Torte für die Elefantenkinder: Elefantenmädchen Kandy ist vor Kurzem vier geworden und lädt ihre kleine Halbschwester Shila zum Torteessen ein. Dazu darf Baby-Shila zum ersten Mal ins Außengehege. Dort entdeckt sie so viele spannende Sachen, dass sie die Torte, die Lisa Voss und Moritz Möhring liebevoll hergestellt haben, beinahe vergisst. Aber dafür lässt Kandy es sich richtig schmecken! Mobbing bei den Aras: Im Vogelhaus macht ein Ara-Liebespärchen seinem Mitbewohner Fritz das Leben schwer. Ganz zerrupft sitzt der Arme auf seinem Ast, denn sobald er sich von der Stelle bewegt, gehen die beiden mit lautem Geschnatter auf ihn los. Sarah Kolbaum hilft Fritz in die Außenvoliere zu flüchten, doch dann will der Ara plötzlich freiwillig zurück zu seinen Peinigern! Stachelschwein-Experiment: Auszubildende Julia Ganz hat ein merkwürdiges Gerücht gehört, angeblich putzen sich auch Stachelschweine die Zähne und zwar mit Knochen, die die Löwen von ihrer Mahlzeit übrig lassen. Julia macht den Praxistest und kommt den Stachelschweinen dabei so nah, dass es ihr fast ein bisschen unheimlich ist. Geburtsvorbereitung bei den Seebären: Seebären-Damen haben es nicht leicht, sie sind quasi ständig schwanger. Damit sie wenigstens unmittelbar nach der Geburt ihre Ruhe vor den zudringlichen Männchen haben, hat Dirk Stutzki eine Art Seebären-Kreißsaal eingerichtet. Den soll Conchita mal beschnuppern, doch die Dame hat heute ihren eigenen Kopf. Neue Freundschaft im Tropen-Aquarium: Giftige Spinnen, Riesen-Tausendfüßler, im neuen Tropen-Aquarium wohnen so einige Tiere, die beim Menschen nicht den besten Ruf genießen. Doch Heidi Rohr kennt keine Vorurteile und schaut sich alle aus der Nähe an. Als Marion Minde ihr die Gespenster-Heuschrecken vorstellt, ist sie regelrecht begeistert von den grazilen Wesen.