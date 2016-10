NDR 09:30 bis 10:00 Regionales Hamburg Journal Familientragödie in Wedel / Kohlekraftwerk Moorburg: Wird doch noch Fernwärme produziert? / UN-Konferenz in Ecuador: Inklusionsprojekt der Neuen Mitte Altona dabei / 16-Jähriger erstochen / Phil Collins im Interwiev / Kaffeekochen - aber richtig D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das Regionalmagazin des Norddeutschen Rundfunks für das Land Hamburg berichtet über das politische und kulturelle Leben der Hansestadt und liefert Hintergrundinformationen zu besonderen Ereignissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia-Niharika Sen Originaltitel: Hamburg Journal

