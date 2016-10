NDR 03:45 bis 04:15 Magazin Schleswig-Holstein Magazin Doppelte Abitur-Jahrgänge an den Unis / Starparade mit Sonnenuntergang in Nordfriesland / Basler AG sucht IT-Nachwuchs / Warum sterben die Groß-Discos? / Neue Dorfgeschichte D 2016 2016-10-18 10:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Regionalmagazin berichtet über das aktuelle Tagesgeschehen im Land zwischen Ost- und Nordsee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gabi Lüeße, Jan Malte Andresen Originaltitel: Schleswig-Holstein Magazin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 210 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 80 Min.