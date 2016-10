NDR 00:45 bis 02:15 Dokumentation Der Prozess Beweisaufnahme D 1984 Stereo Live TV Merken Am 21. Oktober 2016 wäre Eberhard Fechner, einer der großen Regisseure des deutschen Fernsehspiels, 90 Jahre alt geworden. Neben Meilensteinen der Fernsehgeschichte wie "Nachrede auf Klara Heydebreck" gilt der dreiteilige Dokumentarfilm "Der Prozess" als Fechners Hauptwerk. Das NDR Fernsehen zeigt alle Teile am 17. Oktober 2016. Der Prozess. Eine Darstellung des "Majdanek-Verfahrens" in Düsseldorf, Teil 2: Beweisaufnahme Vom Herbst 1941 bis zum 23. Juli 1944 existierte in Lublin/Majdanek ein Konzentrationslager, in dem mindestens 250.000 Menschen ermordet worden sind. Vom 26. November 1975 bis zum 30. Juni 1981 wurde in Düsseldorf ein Prozess gegen 15 ehemalige Mitglieder der mehr als 1.500 SS-Bewacher des Lagers geführt. Man klagte sie an, an dem Hunderttausendfachen Mord beteiligt gewesen zu sein. Es war der längste Prozess in der deutschen Justizgeschichte. Zwischen 1976 und der Erstausstrahlung des Dreiteilers "Der Prozess" 1984 befragte Eberhard Fechner über 60 Personen: Richter, Staatsanwälte und Verteidiger, Angeklagte und ehemalige Häftlinge, Historiker und Prozessbeobachter. Aus ihren Erinnerungen und Ansichten rekonstruiert Eberhard Fechner ein Bild des schrecklichen Geschehens in Majdanek und schildert den Ablauf des Prozesses in Düsseldorf und sein Echo in der Öffentlichkeit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Prozess Regie: Eberhard Fechner