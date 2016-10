NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Musiktherapie für die Löwen Musiktherapie für die Löwen / Wasserschwein-Umzug mit Hindernissen / Paviane im Ball-Fieber / Tierpflegerinnen als Schlangenbeschwörer / Fang den Mähnenspringer D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Musiktherapie für die Löwen: Löwenmutter Tembesi und ihre Familie haben feine Ohren. Deshalb befürchtet Tony Kershaw, das Feuerwerk während der "Dschungel Nächte" könnte ihnen zu laut werden. Auch wenn die Löwen die Nacht drinnen in ihren Boxen verbringen, will Tony auf Nummer sicher gehen. Er spielt seinen Schützlingen eine beruhigende Klassik-CD vor, während es draußen böllert. Ob er damit wohl den Musikgeschmack der Löwen trifft? Wasserschwein-Umzug mit Hindernissen: Sechs Kinder hat Familie Wasserschwein, die zwei Ältesten sollen jetzt umziehen in einen anderen Zoo. Doch dazu muss Volker Friedrich sie erst mal einfangen, und das ist gar nicht so leicht. Nachdem die gewitzten Wasserschweine Volker und Tierarzt Dr. Michael Flügger gründlich verwirrt haben, treten am Ende doch noch die richtigen Kandidaten die Reise an. Paviane im Ballfieber: Uwe Fischer weiß, dass seine Paviane Bälle lieben, auch wenn sie ihre ganz eigenen Spielregeln haben. Er spendiert ihnen einen Football, einen Fußball und einen etwas lädierten Gummiball. Die Affenbande untersucht alle drei mit äußerster Gründlichkeit, nachdem sie sich geeinigt hat, wer zuerst mit Ballspielen dran ist. Tierpflegerinnen als Schlangenbeschwörer: Saskia Pietron und Lisa Voss haben bei den "Dschungel Nächten" einen großen Auftritt als Schlangenbeschwörerinnen. Doch Albino-Python Roswitho und sein Nachbar, die lange Boa, haben offensichtlich keine rechte Lust und tauchen erst mal ab. Als Lisa und Saskia sie endlich überredet haben und mit ihnen zum Auftritt ins Orang-Utan-Haus gehen, reagiert Affenmännchen Tuan eifersüchtig. Fang den Mähnenspringer: Wenn bei Hagenbeck in den "Dschungel Nächten" das Feuerwerk stattfindet, müssen die Mähnenspringer runter vom Felsen. Doch die sind bockig und lassen sich auch von einem Tierpflegergroßaufgebot nicht so leicht in die Enge treiben. Am Ende zeigen Dirk Stutzki, Volker Friedrich und Tony Kershaw den jungen Böcken, wer hier das Sagen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.