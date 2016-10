NDR 11:40 bis 12:10 Dokumentation Typisch! Vom Professor zum Burger-Brater D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken John Rapaglia lebte in der tollen Stadt New York, hatte einen tollen Job als Professor für Meeresbiologie und viele tolle Freunde. Trotzdem kann das doch nicht alles gewesen sein! Der 36-Jährige möchte noch einmal sein Glück versuchen, ganz von vorn anfangen: am Grill, mit Hackfleisch und Hamburgern und in Deutschland, in Kiel! Während des Studiums hat John zwei Jahre lang als Doktorand an der Förde gelebt. Schon damals hatte er, zur Begeisterung der Studenten, gelegentlich gegrillt. Nun will er mit den Freunden von einst seinen Traum wahr machen und ein eigenes Burgerrestaurant eröffnen, trotz aller Hürden und Hemmnisse. Davon gibt es nämlich reichlich: Die alte Bäckerei, in die John einziehen will, muss entkernt werden. Nach spätestens drei Monaten Bauzeit aber muss John eröffnen und Burger verkaufen, sonst reicht das Geld nicht. Er hat also drei Monate Zeit, um beim Biobauern aus der Region die Fleischpreise zu drücken, den richtigen Schafkäse für die Cheeseburger oder ein überzeugendes Rezept für den vegetarischen "Veggie-Burger" zu finden. Drei Monate, in denen eines nicht passieren darf: Er darf seine Begeisterung nicht verlieren. Der Film aus der Reihe "Typisch!" begleitet John durch alle Tücken, von den letzten Tagen in New York bis zur Eröffnung von John's Burgers in seiner Traumstadt Kiel. Am Ende dieser unglaublichen Geschichte wird noch einmal bei John nachgefragt: Hat sich alles gelohnt? Alles richtig gemacht in Norddeutschland? Und: Ist sie noch da, die Begeisterung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Typisch! Regie: Ulrich Patzwahl