NDR 00:35 bis 02:10 Western Der Mann, der Stolz, die Rache I, D 1967 Nach der Erzählung von Prosper Mérimée 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Offiziersanwärter José versieht in einer Tabakmanufaktur in Sevilla seinen Dienst, als die schöne Zigeunerin Carmen blutigen Streit entfesselt. Er nimmt die temperamentvolle Frau fest, doch mit ihren unübersehbaren Reizen und einem flinken Mundwerk gelingt es ihr, ihn so zu verwirren, dass sie fliehen kann. José wird deshalb degradiert und in den Arrest geschickt. Doch schneller als vermutet treffen beide wieder aufeinander und beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Eines Tages überrascht er Carmen mit einem Freier, ausgerechnet sein Kommandant. Als der José demütigt, tötet der ihn ohne Absicht im Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Nero (José / Django) Tina Aumont (Carmen / Conchita) Klaus Kinski (Garcia) Lee Burton (Dancairo / Lopez) Franco Ressel (Lieutenant Pepe) Karl Schönböck (Engländer) Alberto dell'Acqua (Remendado) Originaltitel: L'uomo, l'orgoglio, la vendetta Regie: Luigi Bazzoni Drehbuch: Luigi Bazzoni, Suso Cecchi d'Amico Kamera: Camillo Bazzoni Musik: Carlo Rustichelli Altersempfehlung: ab 16