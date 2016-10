NDR 20:15 bis 21:45 Reise Landpartie Auf der Alleenstraße an die Ostsee D 2016 2016-10-30 13:30 Untertitel HDTV Merken Der Dichter Kurt Tucholsky hat dem Schloss Rheinsberg ein literarisches Denkmal gesetzt. Dort, noch in Brandenburg, beginnt die Landpartie mit Heike Götz. Mit dem roten "Landpartie"-Fahrrad fährt sie entlang der Deutschen Alleenstraße bis hoch an die Ostsee. Die Seebrücke von Sellin ist das Ziel ihrer Reise. Dazwischen finden sich immer wieder Bäume. Bei Dobbin umarmt Heike Götz die dickste Buche des Landes. Damit sie stehen bleiben konnte, wurde sogar ein Radweg umgeleitet. Auf einem Campingplatz bei Ludorf bewundert Heike Götz eine Stelzeneiche, deren mächtige Wurzeln freiliegen. Wahrscheinlich wurde das Wurzelwerk vom Unwetter frei gespült. Das ist lange Zeit her, aber der Baum steht immer noch. In Mecklenburg-Vorpommern stehen prachtvolle Robinien schon seit 150 Jahren entlang der Drei-Schwestern-Allee am Ortsausgang von Gessin. In den vergangenen Jahrhunderten fuhren Kutschen und Pferdefuhrwerke auf diesen Wegen. An einigen Stellen bilden die Alleebäume bis heute ein schützendes Dach über dem Asphalt. Für Radfahrer ist eine Tour dort ein Erlebnis. Für die modernen Landmaschinen und Lkw wird es oftmals eng auf den Straßen. Immer wieder schramt auch mal ein Fahrzeug an einem Alleebaum entlang. Die Naturschutzbehörde im Landkreis Rostock sorgt dafür, dass auch bei solchen Wunden ein Baum nicht vorschnell fällt. In Mecklenburg-Vorpommern stehen Alleebäume unter Schutz: Wenn ein Baum gefällt wird, muss ein neuer gepflanzt werden. Genauso wie die vielen Alleen prägen die unzählingen Herrenhäuser das Landschaftsbild. Die Deutsche Alleenstraße führt an einigen vorbei, die 25 Jahre nach der Wende noch im "Dornröschenschlaf" liegen. Dazu gehört beispielsweise das Untere Schloss in Mirow. Bis in die 1990er-Jahre hinein beherbergte es eine Schule. Seitdem steht das Anwesen samt Nebengebäuden leer und zum Verkauf. Keine leichte Aufgabe: Die Deutsche Alleenstraße führt durch eine strukturschwache Region in Ostdeutschland. Ohne eine zündende Idee, wie man die Gebäude nutzen kann, und ohne das nötige Kleingeld verfällt dieses Schmuckstück weiter. Menschen mit Visionen sind daher gefragt. Und die gibt es in dieser Ecke von Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ein geschichtsträchtiger Boden. Einen Katzensprung entfernt vom 500-Seelen-Dorf Lärz befinden sich Landebahnen und Hangars mitten in der Pampa. Die Nazis testeten hier Flugzeuge für den Kriegseinsatz. Bis 1993 waren die Russen in Lärz stationiert. Und jetzt ist ein gigantisches Gelände ohne Nutzung: Propellergeräusche oder der Lärm von Motoren ist nur zu hören, wenn manchmal eine Privatmaschine landet. Vier Tage im Jahr aber wird es laut beim Fusion Festival, wenn von der Musik elektronische Bässe aus den Lautsprechern hämmern. Ein passionierter Flieger aus Süddeutschland möchte, dass in Lärz wieder mehr Flugzeuge abheben. Dafür will er die Shelter, so heißen die grasbewachsenen Unterstände für die Flugzeuge, zu komfortablen Unterkünften für Privatflugzeuge und ihre solventen Besitzer umbauen. Simson, der Name steht Mopeds "made in DDR" und für ein Stück Freiheit auf den baumbestandenen Straßen zu DDR-Zeiten. Heute ist eine Simson Kult. Bastler zahlen gute Preise für eine Original Schwalbe oder einen Star. Auch Heike Götz hatte in ihrer Jugend ein solches Moped, einen Star. Und wie damals, als die "Landpartie"-Moderatorin noch in Grimmen zu Hause war, fährt sie auf einem Star-Kleinkraftrad hoch bis an die Ostsee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Götz Originaltitel: Landpartie Regie: Annette Niemeyer Kamera: Philip Boesecke, Stefanie Reinsch